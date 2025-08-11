Комплексная помощь освобожденным из плена: в Украине вводят новые стандарты

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую, реабилитационную и психологическую помощь освобожденным из плена военнослужащим, полицейским, спасателям и гражданским лицам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Для удобства и повышения качества предоставления услуг все учреждения распределили на два уровня:
Эта система позволяет более эффективно прорабатывать индивидуальные потребности пациентов и обеспечивать их комплексное лечение.
После освобождения из плена человек проходит первичный медосмотр в определенном учреждении. В случае критического состояния пациента оставляют в больнице до стабилизации. Если же угрозы жизни нет, человека направляют на дальнейшее лечение и реабилитацию, а военных - в специализированные центры реинтеграции.
Далее происходит комплексное обследование с привлечением врачей различных специальностей, психологов и специалистов по социальной поддержке. В завершение формируют индивидуальный план лечения, который утверждает комиссия врачей.
Лечебная программа может включать:
Также пациенты имеют право на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 календарных дней. Если человек выбирает оздоровление самостоятельно, государство компенсирует стоимость путевки (около 16,4 тыс. гривен).
Для военнослужащих обязательным является прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет возможность возвращения к службе или продолжения лечения.
Над оказанием помощи будут работать 80 медицинских учреждений в 22 регионах Украины, кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
Все сотрудники этих учреждений обязательно проходят дистанционное обучение "Особенности ведения пациентов, переживших плен, пытки и сексуальное насилие", которое доступно на платформе Академии НСЗУ. Сейчас почти 10 тысяч медиков зарегистрировались на курс, более 7 тысяч уже получили сертификаты.
Эта реформа поможет повысить качество медицинской, психологической и социальной поддержки освобожденным из плена украинцам, обеспечит их комплексную реинтеграцию и реабилитацию, что является важнейшим этапом после пережитых травм.
Напомним, историк Роман Бессмертный объяснил, что возвращение гражданских украинцев из России не является обменом военнопленными, а касается заложников по международному праву. Это важно для привлечения РФ к ответственности, ведь РФ незаконно брала гражданских, в частности женщин и детей, в заложники. Бессмертный подчеркнул, что правильное определение этих лиц поможет поддержать судебные иски против России.
РБК-Украина также писало, что после третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных, продолжается работа над списками. Президент Владимир Зеленский обсудил с Ермаком и Умеровым дальнейшие шаги по обменам, возвращению гражданских и детей.
