Комплексная помощь освобожденным из плена: в Украине вводят новые стандарты

Два уровня помощи - реинтеграция и реабилитация

Для удобства и повышения качества предоставления услуг все учреждения распределили на два уровня:

первый уровень - 25 медучреждений по всей Украине, которые оказывают первичную медицинскую и психологическую помощь, а также проводят реинтеграционные мероприятия;

второй уровень - 41 заведение реабилитации и 25 учреждений психосоциальной и психиатрической поддержки.

Эта система позволяет более эффективно прорабатывать индивидуальные потребности пациентов и обеспечивать их комплексное лечение.

Порядок оказания помощи

После освобождения из плена человек проходит первичный медосмотр в определенном учреждении. В случае критического состояния пациента оставляют в больнице до стабилизации. Если же угрозы жизни нет, человека направляют на дальнейшее лечение и реабилитацию, а военных - в специализированные центры реинтеграции.

Далее происходит комплексное обследование с привлечением врачей различных специальностей, психологов и специалистов по социальной поддержке. В завершение формируют индивидуальный план лечения, который утверждает комиссия врачей.

Права и дополнительные услуги

Лечебная программа может включать:

реабилитационную помощь;

психологическую поддержку;

амбулаторное лечение;

социальные услуги.

Также пациенты имеют право на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 календарных дней. Если человек выбирает оздоровление самостоятельно, государство компенсирует стоимость путевки (около 16,4 тыс. гривен).

Для военнослужащих обязательным является прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет возможность возвращения к службе или продолжения лечения.

Масштабная сеть поддержки

Над оказанием помощи будут работать 80 медицинских учреждений в 22 регионах Украины, кроме Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Все сотрудники этих учреждений обязательно проходят дистанционное обучение "Особенности ведения пациентов, переживших плен, пытки и сексуальное насилие", которое доступно на платформе Академии НСЗУ. Сейчас почти 10 тысяч медиков зарегистрировались на курс, более 7 тысяч уже получили сертификаты.

Эта реформа поможет повысить качество медицинской, психологической и социальной поддержки освобожденным из плена украинцам, обеспечит их комплексную реинтеграцию и реабилитацию, что является важнейшим этапом после пережитых травм.