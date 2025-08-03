Зеленский об обменах с РФ: есть договоренность о 1200 пленных, над списками работают

Украина и РФ после третьего раунда переговоров в Стамбуле договорились об обмене 1200 пленных. Над списками людей, которых могут обменять, работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства провел встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. Они обсудили переговорный трек, а именно - выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.

"Среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными. Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина также работает, чтобы разблокировать возвращение гражданских, выясняют данные по каждой фамилии.

Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были похищены и вывезены в Россию.

Подготовка к заседаниям Ставки

Зеленский и Умеров также обсудили следующие заседания Ставки верховного главнокомандующего. На них будут рассмотрены:

подготовка энергетики и всей критической инфраструктуры к отопительному сезону,

развитие украинской ПВО,

дальнобойные удары по российской логистике.

"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - подчеркнул Зеленский.