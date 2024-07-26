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Компенсации от России после освобождения: как на оккупированных территориях погасят кредиты

Украина, Пятница 26 июля 2024 12:06
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Компенсации от России после освобождения: как на оккупированных территориях погасят кредиты Фото: Ощадбанк назвал механизм погашения кредитов на оккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Кисляк, Александр Белоус

После освобождения оккупированных территорий банки, скорее всего, не потребуют погашения кредитов от населения и бизнеса. Дождутся компенсаций со стороны России.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

"Проблема носит системный характер, и, скорее всего, будет решаться она на уровне всей банковской системы", - сказал он.

Например, возможен вариант, когда банки не будут применять никаких требований к таким заемщикам, пока они не получают компенсацию убытков в рамках международного права. "Думаю, это будет системный подход для всех подобных заемщиков", - считает Наумов.

По его словам, кредиты заемщиками с оккупированных территорий почти не обслуживаются, но есть компании с оккупированных территорий, возвращающие кредиты. "Речь идет о релоцированных предприятиях. Однако их буквально единицы", - сообщил банкир.

Глава Ощадбанка рассказал, что на территориях Украины, где сохраняется относительная безопасность и не ведутся боевые действия (в так называемой зеленой зоне), уровень "плохих" кредитов (NPL) по новому портфелю не превышает 1%. Уровень NPL в желтой зоне составляет около 2-3%. В зоне ведения боевых действий и на оккупированных территориях NPL – 79%.

"Контактировать с заемщиками в красной зоне очень тяжело. Сейчас и до конца войны мы с ними ничего не делаем. Это, кстати, рекомендация Национального банка и профильных министерств", - добавил Наумов.

Напомним, в совместном коммюнике стран G7 после саммита в Италии говорится, что российские активы останутся заморожены до тех пор, пока РФ не прекратит войну в Украине и не заплатит за убытки Киеву. По данным Всемирного банка, сумма на восстановление Украины оценивается в 486 миллиардов долларов, однако с каждым днем эта сумма увеличивается.

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