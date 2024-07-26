Компенсації від Росії після звільнення: як на окупованих територіях погасять кредити

Після звільнення окупованих територій банки, скоріше за все, не вимагатимуть погашення кредитів від населення та бізнесу. Дочекаються компенсацій з боку Росії.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Проблема має системний характер, і скоріше за всього вирішуватиметься вона на рівні усієї банківської системи", - сказав він.

Наприклад, можливий варіант, коли банки не застосовуватимуть жодних вимог до таких позичальників, допоки вони не отримують компенсації збитків у рамках міжнародного права. "Думаю, це буде системний підхід для усіх таких позичальників", - вважає Наумов.

За його словами, кредити позичальниками з окупованих територій майже не обслуговуються, але є компанії з окупованих територій, які повертають кредити. "Йдеться про релоковані підприємства. Проте їх буквально одиниці", - повідомив банкір.

Голова Ощадбанку розповів, що на територіях України, де зберігається відносна безпека і не ведуться бойові дії (в так званій зеленій зоні), рівень "поганих" кредитів (NPL) за новим портфелем не перевищує 1%. Рівень NPL у жовтій зоні дорівнює близько 2-3%. У зоні ведення бойових дій і на окупованих територіях NPL - 79%.

"Контактувати з позичальниками в червоній зоні дуже важко. Наразі й до кінця війни ми з ними нічого не робимо. Це, до речі, рекомендація Національного банку і профільних міністерств", - додав Наумов.