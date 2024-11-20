"єВідновлення" для ВПЛ. Кто из переселенцев в приоритете

Внутренне перемещенные лица будут иметь приоритетное право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и других лиц.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует принять в целом законопроект №11028 . Речь идет о внесении изменений в законы Украины о приоритетном праве некоторых категорий ВПЛ на получение компенсации за уничтоженное имущество.

Пока к категориям ВПЛ, которые уже имеют приоритетное право на компенсацию за уничтоженное жилье, относят:

пенсионеров;

лиц с инвалидностью ІІІ группы;

лиц, воспитывающих ребенка до 6 лет или ребенка с инвалидностью;

одиноких матерей или отцов, самостоятельно воспитывающих ребенка до 14 лет.

В то же время в расширенный перечень лиц, имеющих приоритетное право на компенсацию за разрушенное жилье по программе "єВідновлення", добавят: