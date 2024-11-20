"єВідновлення" для ВПЛ. Кто из переселенцев в приоритете
Внутренне перемещенные лица будут иметь приоритетное право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы "єВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Временной специальной комиссии по защите прав ВПЛ и других лиц.
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует принять в целом законопроект №11028 . Речь идет о внесении изменений в законы Украины о приоритетном праве некоторых категорий ВПЛ на получение компенсации за уничтоженное имущество.
Пока к категориям ВПЛ, которые уже имеют приоритетное право на компенсацию за уничтоженное жилье, относят:
- пенсионеров;
- лиц с инвалидностью ІІІ группы;
- лиц, воспитывающих ребенка до 6 лет или ребенка с инвалидностью;
- одиноких матерей или отцов, самостоятельно воспитывающих ребенка до 14 лет.
В то же время в расширенный перечень лиц, имеющих приоритетное право на компенсацию за разрушенное жилье по программе "єВідновлення", добавят:
- лица, имеющие на содержании двоих детей;
- усыновителей, опекунов или попечителей ребенка;
- больных тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний по перечню, утвержденному Минздравом;
- лица, имеющие на содержании ребенка, страдающего тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, орфанным заболеванием или другими тяжелыми болезнями.
Ранее мы писали, об оккупационных аналогах "єВідновлення" и "єОселя". В Украине уменьшается количество внутренне перемещенных лиц. Но это происходит не потому, что они интегрируются в новые общины настолько, что уже не нуждаются в помощи. А потому, что не имея помощи со стороны государства, люди возвращаются на оккупированные территории, несмотря на опасность.
Читайте также о том, как присоединиться к программе "єВідновлення".