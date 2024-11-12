Могут ли переселенцы получать сразу две субсидии: что говорят в Минсоцполитики

Некоторые переселенцы с января 2025 года смогут получать две субсидии. Речь идет о субсидиях на оплату коммунальных услуг и аренду жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

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Две субсидии одновременно

Как отмечают в Министерстве социальной политики, внутренне перемещенные лица смогут получать сразу две субсидии. Эта услуга будет доступна с середины января 2025 года, когда начнется назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Получить две субсидии смогут семьи или отдельные люди, имеющие низкий доход и нуждающиеся в финансовой поддержке от государства.

Субсидия на аренду жилья

Недавно правительство согласовало проект по предоставлению субсидий внутренним переселенцам для оплаты аренды жилья.

Оформить такую помощь могут семьи или отдельные лица из категории ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов.

Если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимума на одного человека (5840 гривен на человека), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд, поэтому договор аренды нужно будет регистрировать в ПФУ. Типичный договор будет доступен на сайте или в отделении Пенсионного фонда.

Сначала оформить субсидию на аренду жилья смогут ВПЛ в девяти областях - Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской.

Субсидия на ЖКУ

Переселенцы, как и другие украинцы, могут оформить субсидию на коммунальные услуги. Подать заявку можно онлайн (на сайт ПФУ, мобильном приложении "Пенсионный фонд" или через "Дію"), а также в отделении Пенсионного фонда, исполнительных органах местных властей или центрах предоставления административных услуг.

Получить субсидию на ЖКУ могут семьи, у которых расходы на коммуналку превышают установленный для них обязательный платеж. Следует добавить, что денежная помощь для ВПЛ не учитывается в совокупный доход при расчете субсидии.

Если ВПЛ проживают в арендованном жилье, то при оформлении субсидии договор аренды не нужен.