Правительство упростило выплату компенсации за проживание ВПО

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

"Цифровизация процесса позволит избежать злоупотреблений, а расчеты теперь будут каждый месяц, а не с задержкой в квартал. Таким образом правительство помогает тем, кто поддерживает семьи вынужденных переселенцев", - сказал Шмыгаль.

По его словам, функцию выплат передадут Пенсионному фонду. Выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

"Делаем эту процедуру более эффективной", - сказал он.

Пенсионный фонд Украины

Крупнейшим государственным органом по численности работников сейчас является Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным Минфина, по состоянию на 1 февраля в Пенсионном фонде Украины работало 20,9 тысяч человек. Это больше, чем в Государственной налоговой службе (19,8 тысяч).

Основной функцией ПФУ является выплата пенсий. В 2023 году ПФУ получил функции по выплате субсидий, больничных, декретных и страховых выплат.

Также планируется передача функций администрирования единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование Пенсионному фонду Украины от Государственной налоговой службы.

Кроме, того планируется, что Пенсионный фонд Украины будет осуществлять выплату государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью. Сейчас эти функции выполняют органы социальной защиты населения.

По состоянию на середину марта 2025 года в Украине официально зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. Из них, 3,7 млн составляют взрослые, остальные - дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.