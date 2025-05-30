В Украине улучшили условия получения жилищных субсидий: кого это касается
Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Многодетным семьям будет проще получить деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Условия получения жилищных субсидий изменяются таким категориям семей:
- детским домам семейного типа,
- приемным семьям, в которых хотя бы один ребенок из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, или детей, оставшихся без родительской опеки, устроен на воспитание,
- многодетным семьям, в которых на момент обращения и при получении жилищной субсидии проживают трое и более детей, и в которых хотя бы один ребенок находится под опекой/попечительством.
Что изменится
Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае:
- покупки земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, строительных материалов, транспортных средств и т.д;
- при наличии жилого помещения, которое принадлежит на правах собственности, ребенку-сироте, ребенку, лишенному родительской опеки;
- при наличии у ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки, а также ребенка, в отношении которого установлен факт отсутствия родительской опеки и который временно или постоянно устроен в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа, на депозитном банковском счете (счетах) средств в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен.
Документом установлен размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг на уровне 0,5 минимальной заработной платы по состоянию на начало года.
Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.
Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе
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