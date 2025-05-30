В Украине улучшили условия получения жилищных субсидий: кого это касается

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий. Многодетным семьям будет проще получить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Документом установлен размер просроченной более трех месяцев задолженности по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг на уровне 0,5 минимальной заработной платы по состоянию на начало года.

Для этих семей жилищные субсидии будут предоставляться в случае:

Напомним, по данным ПФУ, в январе 2025 года общее количество домохозяйств, получающих льготы и субсидии составляла 2,779 млн. Из них льготы получали 1,216 млн на сумму 2,052 млрд гривен, субсидии - 1,474 млн на 2,779 млрд гривен.

Размеры назначенных субсидий в Украине пересматриваются дважды в год - в марте и августе

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