Компенсация за размещение переселенцев: кому предоставляется и какие условия

Государственные и частные учреждения могут получить компенсацию за размещение внутренне перемещенных украинцев. Получить возмещение затрат можно за все время размещения переселенцев во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
Кому предоставляется компенсация:
Заведения, бесплатно разместившие переселенцев, могут получить компенсацию затрат на потребленные услуги по поставке:
Объем компенсации рассчитывается пропорционально площади, выделенной для размещения ВПЛ, к общей площади здания и количеству дней размещения в соответствующем месяце.
Для частных учебных заведений заявления и счета на оплату коммунальных услуг за отчетный месяц подают в Министерство образования и науки Украины.
Для других частных учреждений заявления и счета представляют местным советам, а также Киевской городской госадминистрации (в зависимости от их территориального размещения).
Срок подачи - до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Государственные учреждения (кроме учебных заведений) подают заявления и счета центральному органу исполнительной власти, в сферу управления которого они относятся.
Коммунальные заведения представляют заявления и счета местным советам для обобщения и представления областным госадминистрациям. Заведения, которые находятся в управлении областных советов, а также государственные учебные заведения - областным госадминистрациям. Срок подачи - до 27 числа месяца, следующего за отчетным.
И государственные, и частные учреждения могут получить компенсацию за период с 1 сентября 2022 года до прекращения или отмены военного положения.
Заведения могут подать заявление в течение военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.
Напомним, ранее мы рассказывали, как работодатели могут получить компенсацию за устройство переселенцев.
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