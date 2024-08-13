Компенсація за розміщення переселенців: кому надається та які умови

Державні та приватні заклади можуть отримати компенсацію за розміщення внутрішньому переміщених українців. Отримати відшкодування можна за весь час розміщення переселенців протягом дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
Кому надається компенсація:
Заклади, які безкоштовно розмістили переселенців, можуть отримати компенсацію витрат за спожиті послуги з постачання:
Обсяг компенсації розраховується пропорційно площі, виділеної для розміщення ВПО, до загальної площі будівлі та кількості днів розміщення у відповідному місяці.
Для приватних закладів освіти заяви та рахунки на оплату комунальних послуг за звітний місяць подають до Міністерства освіти та науки України.
Для інших приватних закладів заяви та рахунки подають місцевим радам, а також Київській міській держадміністрації (залежно від їх територіального розміщення).
Термін подачі - до 15 числа місяця, наступного за звітним.
Державні заклади (крім закладів освіти) подають заяви та рахунки центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать.
Комунальні заклади подають заяви та рахунки місцевим радам для узагальнення та подання обласним держадміністраціям. Заклади, які перебувають в управлінні обласних рад, а також державні заклади освіти - обласним держадміністраціям. Термін подачі - до 27 числа місяця, наступного за звітним.
І державні, і приватні заклади можуть отримати компенсацію за період з 1 вересня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану.
Заклади можуть подати заяву протягом дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як роботодавці можуть отримати компенсацію за влаштування переселенців.
Також РБК-Україна пояснювало, як переселенцям оформити виплати та кого можуть позбавити грошової допомоги. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.