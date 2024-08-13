Компенсація за розміщення переселенців: кому надається та які умови

Кому надається компенсація:

﻿﻿сільським, селищним та міським радам для комунальних підприємств, установ і закладів, а також державним закладам освіти;

﻿﻿районним держадміністраціям для підприємств, установ і закладів, які діють на основі спільної комунальної власності та перебувають в управлінні районних рад;

﻿﻿підприємствам, установам і закладам спільної комунальної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, а також державним закладам освіти;

фізичним особам-підприємцям, приватним підприємствам, установам і закладам, які розміщені на території відповідних областей (крім приватних закладів освіти).

Що компенсується

Заклади, які безкоштовно розмістили переселенців, можуть отримати компенсацію витрат за спожиті послуги з постачання:

﻿﻿теплової енергії;

﻿﻿гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення;

﻿﻿поводження з побутовими відходами або вивезення побутових відходів;

﻿﻿постачання та розподілу природного газу;

﻿﻿постачання та розподілу електричної енергії;

﻿﻿інші види енергоносіїв (дрова, пелети, вугілля тощо).

Обсяг компенсації розраховується пропорційно площі, виділеної для розміщення ВПО, до загальної площі будівлі та кількості днів розміщення у відповідному місяці.

Як отримати компенсацію приватним закладам

Для приватних закладів освіти заяви та рахунки на оплату комунальних послуг за звітний місяць подають до Міністерства освіти та науки України.

Для інших приватних закладів заяви та рахунки подають місцевим радам, а також Київській міській держадміністрації (залежно від їх територіального розміщення).

Термін подачі - до 15 числа місяця, наступного за звітним.

Як отримати компенсацію державним закладам

Державні заклади (крім закладів освіти) подають заяви та рахунки центральному органу виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать.

Комунальні заклади подають заяви та рахунки місцевим радам для узагальнення та подання обласним держадміністраціям. Заклади, які перебувають в управлінні обласних рад, а також державні заклади освіти - обласним держадміністраціям. Термін подачі - до 27 числа місяця, наступного за звітним.

І державні, і приватні заклади можуть отримати компенсацію за період з 1 вересня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану.

Заклади можуть подати заяву протягом дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.