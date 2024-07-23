Трудоустройство переселенцев: как работодателю получить компенсацию
В Украине работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Но для оформления выплат есть несколько условий.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.
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Какие условия для получения компенсации
Работодатель может получить компенсацию затрат на оплату труда при трудоустройстве переселенцев во время действия военного положения на условиях трудового контракта, в том числе по совместительству.
Главные условия:
- работодатель должен состоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной законодательством;
- подача в установленном законодательством порядке налоговой отчетности.
Размер выплат
Компенсация предоставляется в размере минимальной зарплаты за каждого трудоустроенного переселенца. В настоящее время эта сумма составляет 8000 гривен.
Максимальная продолжительность выплаты компенсации - три месяца со дня трудоустройства лица из категории ВПЛ. В случае трудоустройства внутренне перемещенного лица с инвалидностью - шесть месяцев.
Алгоритм действий для оформления выплат
Для получения компенсации работодатель не ранее, чем через пять календарных дней после трудоустройства, подает заявление о компенсации расходов.
Оформить выплаты работодатели могут как онлайн, так и офлайн. Для начала нужно собрать необходимые документы:
- копия приказа о трудоустройстве;
- документ, подтверждающий трудоустройство;
- сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;
- копия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
- копия документа, где указана информация об инвалидности трудоустроенного лица.
После этого необходимо обратиться в ближайший центр занятости (карта центров занятости).
Для подачи заявки онлайн нужно:
- зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" ;
- выбрать период, за который необходимо получить компенсацию, и ввести информацию о трудоустроенном внутренне перемещенном лице;
- при выборе периода получения компенсации за второй и последующие месяцы подтвердить дальнейшее трудоустройство;
- в случае, если заявления за предыдущие месяцы компенсации за трудоустроенного переселенца подавались в филиал центра занятости, при выборе периода получения компенсации за данное лицо за текущий месяц, укажите это ответом на соответствующий вопрос и введите информацию о трудоустроенном лице, после чего подтвердите его дальнейшее трудоустройство;
- ввести данные расчетного счета для получения средств, после чего будет сформировано заявление;
- подписать заявление электронной подписью, после чего оно будет отправлено в Государственный центр занятости.
При подготовке материала использовались источники: сайт "Дія", пресс-служба Государственного центра занятости, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Напомним, ранее мы объясняли, как переселенцам оформить выплаты, какой их размер и кому могут не назначить помощь. Подробнее об этом - в нашем материале.
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