Выплаты ВПЛ: что нужно знать переселенцам

Выплаты для переселенцев в Украине в июле 2024 года продолжат начислять тем лицам, кому помощь назначили автоматически еще в марте. А также тем, кто написал заявление об их продлении.

Что нужно знать переселенцам о финансовой помощи от государства - в материале РБК-Украина ниже.

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С начала полномасштабной войны внутренне перемещенные лица, вынужденные эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, могут получить выплаты от государства.

Взрослым насчитывают 2 тысячи гривен, а для детей - 3 тысячи гривен. В марте 2024 года механизм выплат переселенцам изменили. Теперь помощь получают только наиболее уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.

Главным требованием для продления помощи является совокупный доход семьи. В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9444 гривен. Части переселенцев выплаты продолжают автоматически, другие должны подать соответствующее заявление.

Кому продолжаются выплаты автоматически

С 1 марта выплаты автоматически продлили на полгода наиболее уязвимым лицам. Речь идет об украинцах из категории ВПЛ, у которых нет возможности работать. А именно:

пенсионерам, получающим пенсию в размере не более 9444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кто из ВПЛ должен написать заявление на выплаты

Указанные выше категории ВПЛ не единственные, кто имеет право получать финансовую помощь. Остальные переселенцы, доход которых не превышает требования, должны подать заявление на продление помощи. Речь идет о:

семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий, или в условно безопасных регионах, но дети там не могут учиться офлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, прибывшие без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родстве);

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности

Что делать в случае задержки выплат

В правительстве объясняли, что наиболее частой причиной задержки в начислении помощи переселенцам являются технические проблемы. Выплаты должны выплачиваться 15 и 28 числа ежемесячно.

Если выплаты не поступили в указанный срок, внутренне перемещенным лицам рекомендуют обращаться:

в Минсоцполитики на правительственную горячую линию по номеру 15-45 ;

по электронному адресу Минсоца: zvernennya@mlsp.gov.ua ;

горячую линию Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру +38 (066) 813-62-39.

Кроме того, ВПЛ могут обратиться в органы социальной защиты и центры предоставления административных услуг в случае задержек. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.

При подготовке материала использовались источники: Кабмина №94 от 26 января 2024 года, пресс-служба Министерства социальной политики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.