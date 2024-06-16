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"Муниципальная няня". В Украине действует программа для поддержки родителей: как оформить

Украина, Воскресенье 16 июня 2024 21:49
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"Муниципальная няня". В Украине действует программа для поддержки родителей: как оформить Фото: в Украине действует социальная программа для поддержки родителей (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Уже несколько лет в Украине действует социальная программа для поддержки родителей "Муниципальная няня". С начала полномасштабного вторжения России данная программа активно расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации сейчас в Украине очень много семей с детьми нуждаются в большей поддержке и помощи. Многие переехали из пострадавших регионов. Им нужно обустраивать жизнь на новом месте, искать работу, возможно переучиваться. Это в разы сложнее сделать, если не на кого оставить ребенка.

"Чтобы помочь таким семьям, поддержать их, Правительство расширило категории семей с детьми, на которых будет распространяться услуга "муниципальная няня", - пояснили в министерстве.

Кто и как может воспользоваться услугой

Чтобы воспользоваться услугой, семье необходимо:

  • найти помощника или помощницу по уходу за ребенком
  • заключить договор о предоставлении услуг и подать документы на оплату.

В то же время в министерстве сообщили, что сейчас родители могут воспользоваться услугой "муниципальная няня" для ребенка до 6 лет, если в их общине не работают дошкольные учреждения.

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