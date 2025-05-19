Компенсация даже без инвалидности: как оформить уход за больным ребенком или родителями

Кто имеет право на уход

В современной системе социального обеспечения в Украине предусмотрена возможность официально оформить уход за людьми, которые не могут самостоятельно себя обслуживать из-за возраста или состояния здоровья. Как объясняет Коробейникова, это касается не только лиц с инвалидностью, но и пожилых людей с когнитивными нарушениями или другими тяжелыми состояниями.

Право на уход имеют:

лица с инвалидностью I и II группы (для II - при определенных заболеваниях);

пожилые люди с когнитивными расстройствами (память, мышление, внимание);

лица с неизлечимыми болезнями, которые не способны себя обслуживать;

дети с инвалидностью;

дети, которым не установлена инвалидность, но которые являются больными тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, детьми, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, нуждаются в паллиативной помощи в соответствии с перечнем тяжелых заболеваний, расстройств, травм, состояний, дающих право на получение государственной помощи на ребенка, которому не установлена инвалидность, предоставление такому ребенку социальных услуг.

"Родители могут не иметь инвалидности, но если врачи подтвердят потребность в постороннем уходе - его можно оформить и получить компенсацию", - подчеркивает адвокат.

Кто может оформить уход

Елизавета Коробейникова отмечает, если говорить об уходе на непрофессиональной основе, то есть, не специально обученными специалистами в соответствии с государственными стандартами, то такой уход может осуществляться родственниками или близкими людьми без специальной подготовки, в том числе и детьми за родителями.

Она также обращает внимание на то, что ключевым критерием для оформления ухода является медицинское подтверждение потребности в постоянном уходе. Оценка функционального состояния (ЭКОПФО) - это новая система, которая постепенно заменяет МСЭК. Именно она может выявить потребность в посторонней помощи даже без установления группы инвалидности.

Как оформить уход и что нужно

Оформить непрофессиональный уход (то есть без специального образования) можно через органы соцзащиты или ЦПАУ - по месту жительства человека, который нуждается в помощи. Обязательное условие - совместное проживание.

Необходимые документы:

заявления обеих сторон (смотрителя и человека, который нуждается в помощи);

паспорта, ИНН, справки о месте проживания;

декларация о доходах и составе семьи;

медицинский документ, подтверждающий потребность в уходе.

Почему важно оформить официально

Официальное оформление ухода за человеком, который в этом нуждается, имеет ряд преимуществ.

Компенсация. Сиделец имеет право на ежемесячную денежную выплату - ее размер зависит от дохода семьи и прожиточного минимума.

Стаж. Период ухода засчитывается в страховой стаж, что влияет на размер будущей пенсии.

Отсрочка от мобилизации. В период военного положения сиделки могут получить отсрочку, если предоставляют постоянный уход за родителями (при наличии соответствующего медицинского заключения или акта ухода/справки о компенсации).

Как рассчитывается размер компенсации

Компенсация за уход выплачивается ежемесячно в течение года. Ее размер - это разница между прожиточным минимумом на 1 января соответствующего года и среднемесячным доходом семьи, рассчитанным по специальной методике.

Оформить компенсацию можно согласно Порядку, утвержденному постановлением КМУ №859 (от 23.09.2020). Для этого нужно подать соответствующее заявление и пакет документов в местный орган соцзащиты.

Адвокат отмечает, что оформление ухода за пожилыми родителями - это не только забота, но и юридически регулируемая возможность получить компенсацию, сохранить трудовой стаж и защититься от мобилизации. Главное - подтвердить потребность в уходе медицинскими документами и подать заявление в соответствующие органы.