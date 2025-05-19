Компенсация даже без инвалидности: как оформить уход за больным ребенком или родителями

Даже без инвалидности родителей можно получить компенсацию. Для этого требуется медицинское подтверждение потребности в уходе.
Какие выплаты можно получить по уходу за пожилыми родителями, в комментарии для РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Елизавета Коробейникова.
В современной системе социального обеспечения в Украине предусмотрена возможность официально оформить уход за людьми, которые не могут самостоятельно себя обслуживать из-за возраста или состояния здоровья. Как объясняет Коробейникова, это касается не только лиц с инвалидностью, но и пожилых людей с когнитивными нарушениями или другими тяжелыми состояниями.
Право на уход имеют:
"Родители могут не иметь инвалидности, но если врачи подтвердят потребность в постороннем уходе - его можно оформить и получить компенсацию", - подчеркивает адвокат.
Елизавета Коробейникова отмечает, если говорить об уходе на непрофессиональной основе, то есть, не специально обученными специалистами в соответствии с государственными стандартами, то такой уход может осуществляться родственниками или близкими людьми без специальной подготовки, в том числе и детьми за родителями.
Она также обращает внимание на то, что ключевым критерием для оформления ухода является медицинское подтверждение потребности в постоянном уходе. Оценка функционального состояния (ЭКОПФО) - это новая система, которая постепенно заменяет МСЭК. Именно она может выявить потребность в посторонней помощи даже без установления группы инвалидности.
Оформить непрофессиональный уход (то есть без специального образования) можно через органы соцзащиты или ЦПАУ - по месту жительства человека, который нуждается в помощи. Обязательное условие - совместное проживание.
Необходимые документы:
Официальное оформление ухода за человеком, который в этом нуждается, имеет ряд преимуществ.
Компенсация. Сиделец имеет право на ежемесячную денежную выплату - ее размер зависит от дохода семьи и прожиточного минимума.
Стаж. Период ухода засчитывается в страховой стаж, что влияет на размер будущей пенсии.
Отсрочка от мобилизации. В период военного положения сиделки могут получить отсрочку, если предоставляют постоянный уход за родителями (при наличии соответствующего медицинского заключения или акта ухода/справки о компенсации).
Компенсация за уход выплачивается ежемесячно в течение года. Ее размер - это разница между прожиточным минимумом на 1 января соответствующего года и среднемесячным доходом семьи, рассчитанным по специальной методике.
Оформить компенсацию можно согласно Порядку, утвержденному постановлением КМУ №859 (от 23.09.2020). Для этого нужно подать соответствующее заявление и пакет документов в местный орган соцзащиты.
Адвокат отмечает, что оформление ухода за пожилыми родителями - это не только забота, но и юридически регулируемая возможность получить компенсацию, сохранить трудовой стаж и защититься от мобилизации. Главное - подтвердить потребность в уходе медицинскими документами и подать заявление в соответствующие органы.
Ранее РБК-Украина писало, что отсрочку от мобилизации могут получить лица, осуществляющие постоянный уход за близкими родственниками, которые нуждаются в посторонней помощи - даже если у них нет 1 или 2 группы инвалидности. Для этого нужно получить медицинское заключение. Оформление может быть сложным из-за бюрократии и требования дополнительных документов, но процедура вполне реальна.
Также мы писали, что в Украине родители или опекуны, которые ухаживают за тяжелобольным ребенком, могут получать денежную помощь от государства. Помощь оформляют через органы соцзащиты, она назначается на 6 месяцев и равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Также действует программа "муниципальная няня" - государство возмещает расходы на няню для детей до 3 лет, если с ней заключен официальный договор.
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