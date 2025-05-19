Компенсація навіть без інвалідності: як оформити догляд за хворою дитиною чи батьками

Хто має право на догляд

У сучасній системі соціального забезпечення в Україні передбачено можливість офіційно оформити догляд за людьми, які не можуть самостійно себе обслуговувати через вік або стан здоров’я. Як пояснює Коробейнікова, це стосується не лише осіб з інвалідністю, а й літніх людей із когнітивними порушеннями чи іншими тяжкими станами.

Право на догляд мають:

особи з інвалідністю І та ІІ групи (для ІІ - за певних захворювань);

люди похилого віку з когнітивними розладами (пам’ять, мислення, увага);

особи з невиліковними хворобами, які не здатні себе обслуговувати;

діти з інвалідністю;

діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг.

"Батьки можуть не мати інвалідності, але якщо лікарі підтвердять потребу в сторонньому догляді - його можна оформити і отримати компенсацію", - підкреслює адвокатка.

Хто може оформити догляд

Єлизавета Коробейнікова зазначає, якщо говорити про догляд на непрофесійні основі, тобто, не спеціально навченими фахівцями відповідно до державних стандартів, то такий догляд може здійснюватися родичами чи близькими людьми без спеціальної підготовки, у тому числі й дітьми за батьками.

Вона також звертає увагу на те, що ключовим критерієм для оформлення догляду є медичне підтвердження потреби у постійному догляді. Оцінка функціонального стану (ЕКОПФО) - це нова система, яка поступово замінює МСЕК. Саме вона може виявити потребу в сторонній допомозі навіть без встановлення групи інвалідності.

Як оформити догляд і що потрібно

Оформити непрофесійний догляд (тобто без спеціальної освіти) можна через органи соцзахисту або ЦНАП - за місцем проживання людини, яка потребує допомоги. Обов’язкова умова - спільне проживання.

Необхідні документи:

заяви обох сторін (доглядальника і людини, яка потребує допомоги);

паспорти, ІПН, довідки про місце проживання;

декларація про доходи та склад сім’ї;

медичний документ, що підтверджує потребу в догляді.

Чому важливо оформити офіційно

Офіційне оформлення догляду за людиною, яка цього потребує, має ряд переваг.

Компенсація. Доглядальник має право на щомісячну грошову виплату - її розмір залежить від доходу родини і прожиткового мінімуму.

Стаж. Період догляду зараховується до страхового стажу, що впливає на розмір майбутньої пенсії.

Відстрочка від мобілізації. У період воєнного стану доглядальники можуть отримати відстрочку, якщо надають постійний догляд за батьками (за наявності відповідного медичного висновку або акту догляду/довідки про компенсацію).

Як розраховується розмір компенсації

Компенсація за догляд виплачується щомісяця протягом року. Її розмір - це різниця між прожитковим мінімумом на 1 січня відповідного року та середньомісячним доходом сім’ї, розрахованим за спеціальною методикою.

Оформити компенсацію можна за Порядком, затвердженим постановою КМУ №859 (від 23.09.2020). Для цього потрібно подати відповідну заяву і пакет документів у місцевий орган соцзахисту.

Адвокатка наголошує, що оформлення догляду за літніми батьками - це не лише турбота, а й юридично регульована можливість отримати компенсацію, зберегти трудовий стаж і захиститися від мобілізації. Головне - підтвердити потребу в догляді медичними документами та подати заяву у відповідні органи.