Помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком: какой размер в 2024 году
В Украине лица, ухаживающие за больным ребенком имеют право на выплату денежной помощи от государства.
Подробно о том, какая помощь оказывается, – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
Содержание
Кто имеет право на помощь
На получение помощи имеет право один из родителей, усыновителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, опекун, попечитель, ухаживающий за ребенком, у которого диагностирован:
- тяжелые перинатальные поражения нервной системы;
- тяжелые врожденные пороки развития;
- редкие орфанные заболевания;
- онкологические, онкогематологические заболевания;
- детский церебральный паралич;
- тяжелые психические расстройства;
- сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);
- острые или хронические заболевания почек IV степени;
- тяжелую травму, есть потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Как получить помощь
Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Необходимые документы:
- паспорт или документ, удостоверяющий лицо, ухаживающее за больным ребенком;
- свидетельство о рождении;
- справка о заболевании ребенка, выданная врачебно-консультативной комиссией медицинского учреждения.
Помощь могут оформить семьи, не получающие пособия по инвалидности ребенка.
Какой размер помощи
Помощь назначается на каждые шесть месяцев в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность:
- с 1 января 2020 года – 1638 гривен;
- с 1 июля – 1712 гривен;
- с 1 декабря – 1769 гривен.
Услуга "муниципальная няня"
В Украине также действует услуга "муниципальная няня". Это возможность для родителей нанять няню по уходу за ребенком до трех лет и получить возмещение за его услуги от государства.
Такой услугой могут воспользоваться родители или опекуны детей до трех лет, которые выходят на работу и заключили официальное соглашение с муниципальной няней.
В 2024 году компенсация услуги выплачивается ежемесячно в размере прожиточного минимума на детей младше шести лет. В 2020 году – это 1779 грн. Компенсацию можно получить за каждого ребенка, за которым ухаживает няня.
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