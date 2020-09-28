"Чорні ящики" АН-26 почали розшифровувати: процес займе 3-5 днів

Фото: місце катастрофи (dsns.gov.ua)

Експерти Державного бюро розслідувань почали розшифровку бортових самописців літака АН-26, який зазнав аварії під Харковом. Процес розшифрування займе 3-5 днів.

Про це в Facebook заявив голова урядової комісії, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

За його словами, "чорні ящики" АН-26 перебувають у задовільному стані.

"Бортові самописці ("чорні ящики") знайдено. Вони вціліли. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - написав Уруський.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 ВСУ зазнав аварії в п'ятницю ввечері поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора рятувальники закінчили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.

Також повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі АН-26 займе до трьох тижнів.