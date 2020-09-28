ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Чорні ящики" АН-26 почали розшифровувати: процес займе 3-5 днів

Харківська область, Понеділок 28 вересня 2020 12:14
"Чорні ящики" АН-26 почали розшифровувати: процес займе 3-5 днів
Фото: місце катастрофи (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Експерти Державного бюро розслідувань почали розшифровку бортових самописців літака АН-26, який зазнав аварії під Харковом. Процес розшифрування займе 3-5 днів.

Про це в Facebook заявив голова урядової комісії, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

За його словами, "чорні ящики" АН-26 перебувають у задовільному стані.

"Бортові самописці ("чорні ящики") знайдено. Вони вціліли. Інформація на самописцях збережена. Вони вилучені та 27 вересня 2020 авіаційними експертами під контролем ДБР розпочато процес їх дешифрування, який триватиме орієнтовно 3-5 днів", - написав Уруський.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 ВСУ зазнав аварії в п'ятницю ввечері поблизу Чугуєва Харківської області. Літак здійснював навчальні польоти. На його борту перебували 27 осіб - 20 курсантів і 7 членів екіпажу. В результаті катастрофи загинуло 26 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, вчора рятувальники закінчили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.

Також повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі АН-26 займе до трьох тижнів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство авиакатастрофаАН-26Черный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся