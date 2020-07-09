Компенсації та моніторинг: прийняті заходи у зв'язку з пожежами в Луганській області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж у Луганській області. Зокрема, уряд визначив суми компенсацій постраждалим внаслідок пожеж в Луганській області.

Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, постраждалим від пожеж у Луганській області будуть виплачені компенсації аналогічні тим, які отримали жертви повені в західних областях.

"За повністю втрачений будинок - 300 тисяч грн, 50 тисяч - на капітальний ремонт в частково зруйнованих будинках, 20 тисяч - відшкодування втрат. Також допомогу отримають сім'ї загиблих при пожежах", - сказав прем'єр.

Також він доручив Луганської облдержадміністрації оперативно підготувати список всіх постраждалих і передати його в Кабмін для виділення та перерахування коштів компенсацій.

Крім цього, комісія ТЕБ та НС доручила всім облдержадміністраціям вжити низку заходів щодо попередження лісових пожеж у літній період:

встановити цілодобовий моніторинг пожеж в природних екосистемах з використанням систем дистанційного спостереження;

облаштувати навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних садових товариств тощо захисні протипожежні мінералізовані смуги;

організувати створення та оновлення у лісових масивах протипожежних водойм;

забезпечити прибирання сухої рослинності з метою недопущення перекидання лісових пожеж на житлові будинки.

Також має бути організовано патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів.

Нагадаємо, станом на 9 липня лісові пожежі в Луганській області вдалося локалізувати, повністю загасити вдасться в найближчі два дні.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті пожеж були знищені 23 і пошкоджені 36 будинків у селі Смоляниво, постраждали 71 людина.