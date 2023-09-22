Windows получит ассистент с искусственным интеллектом: каковы его особенности

Microsoft представила ИИ-компаньона Copilot с интересной особенностью. Благодаря конвергенции интерфейсов чата и больших языковых моделей теперь можно задавать вопросы на обычном языке, а технология достаточно умна, чтобы ответить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог компании.
Напомним, ранее президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.
Тем временем генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.
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