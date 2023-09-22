RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Windows получит ассистент с искусственным интеллектом: каковы его особенности

Фото: Microsoft представила ШИ-компаньона Copilot (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Microsoft представила ИИ-компаньона Copilot с интересной особенностью. Благодаря конвергенции интерфейсов чата и больших языковых моделей теперь можно задавать вопросы на обычном языке, а технология достаточно умна, чтобы ответить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог компании.

Напомним, ранее президент компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта.

Тем временем генеральный директор компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, призвал Конгресс США регулировать искусственный интеллект. Он дал показания перед комитетом Сената о возможностях и недостатках новой технологии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News