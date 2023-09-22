Windows отримає асистент із штучним інтелектом: які його особливості

Microsoft зауважив, що ШІ-компаньйон можна використовувати автономно, як окремий додаток. Він відкривається за допомогою вікна на панелі завдань або комбінацією клавіш Win+C.

Однак головні функції Copilot розкриваються в додатках, у які вбудовано інструмент.

Copilot у ранньому варіанті стане доступний 26 вересня разом із масштабним оновленням Windows 11. Однак інтеграція в різні додатки відбуватиметься поступово протягом осені.

Нагадаємо, раніше президент компанії Microsoft Бред Сміт розповів, що його хвилює найбільше у питанні штучного інтелекту.

Тим часом генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила ChatGPT, закликав Конгрес США регулювати штучний інтелект. Він дав свідчення перед комітетом Сенату про можливості та недоліки нової технології.

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