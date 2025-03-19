ua en ru
Ср, 19 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Компании Украины и США будут работать над восстановлением ПВО, чтобы быстрее вернуть их ВСУ

Среда 19 марта 2025 19:17
UA EN RU
Компании Украины и США будут работать над восстановлением ПВО, чтобы быстрее вернуть их ВСУ Иллюстративное фото: компании Украины и США будут работать над восстановлением ПВО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские и американские компании обсудили углубление партнерства по обновлению систем противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В частности, во время встречи компании обсудили развитие сотрудничества по модернизации средств украинской ПВО. Речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

Начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов выразил надежду, что "компании Украины и США, которые работают в этой сфере, смогут усилить сотрудничество".

"Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, которые есть на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие", - сообщили в Минобороны.

Напомним, в октябре прошлого премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до конца 2024 года в Украине планируется производство 1,5 миллиона дронов.

Министр обороны Рустем Умеров также отметил, что на 2025 год страна ставит цель изготовить еще несколько миллионов беспилотников, чтобы не допустить доминирования России в этой сфере.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что обеспечение Вооруженных Сил дронами является стратегическим приоритетом для государства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины ПВО Война в Украине
NEWS
Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули
Украина провела очередной обмен пленными с РФ: сколько граждан вернули
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия