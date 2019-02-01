США закликали не брати участь в угодах з придбання венесуельського золота

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

США зафіксували спроби розкрадання активів, що належать країні

Уряд США попередив президента Венесуели Ніколаса Мадуро про наслідки так званих "кричущих" актів залякування, і закликав інші країни не брати участь в угодах з придбання золота і нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, влада США застерегла країни від операцій з президентом Ніколасом Мадуро з нафти і золота.

"У Венесуелі спостерігаються спроби в останню хвилину розікрасти належні країні активи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється також, що Мадуро чекають наслідки спроб залякування Хуана Гуайдо, якого у Вашингтоні визнають тимчасовим президентом Венесуели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися запропонованою амністією, яку може оголосити Хуан Гуайдо.

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Хуаном Гуайдо.