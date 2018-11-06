ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Компанія Nord Stream 2 заявила, що побудовано вже більше 200 км газопроводу

Новини » Політика    06.11.2018 - 19:24
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Трубоукладальне судно Castoro Dieci завершило свій обсяг робіт у Грайфсвальдській затоці в Німеччині

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

"Проект "Північний потік - 2" реалізується в повній відповідності з графіком. На сьогоднішній день на дно Балтійського моря вже укладено понад 200 кілометрів газопроводу. Для завершення проекту в строк одночасно задіяно близько 20 суден", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що трубоукладальне судно Castoro Dieci завершило свій обсяг робіт у Грайфсвальдській затоці в Німеччині. Судно Audacia продовжує укладання газопроводу в територіальних водах Німеччини. Судно Solitaire веде роботи у виключній економічній зоні Фінляндії.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в України мають бути гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича, в питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Європейського союзу.

Шанси на зупинку "Північного потоку-2" залишаються, - Вітренко Німеччина діє проти позиції ЄС у питанні будівництва "Північного потоку-2", - МЗС Польші
Новини України Северный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся