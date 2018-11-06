Компанія Nord Stream 2 заявила, що побудовано вже більше 200 км газопроводу

Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Трубоукладальне судно Castoro Dieci завершило свій обсяг робіт у Грайфсвальдській затоці в Німеччині

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

"Проект "Північний потік - 2" реалізується в повній відповідності з графіком. На сьогоднішній день на дно Балтійського моря вже укладено понад 200 кілометрів газопроводу. Для завершення проекту в строк одночасно задіяно близько 20 суден", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що трубоукладальне судно Castoro Dieci завершило свій обсяг робіт у Грайфсвальдській затоці в Німеччині. Судно Audacia продовжує укладання газопроводу в територіальних водах Німеччини. Судно Solitaire веде роботи у виключній економічній зоні Фінляндії.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в України мають бути гарантії збереження транзитної ролі після запуску "Північного потоку-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича, в питанні будівництва "Північного потоку-2" Німеччина діє проти позиції Європейського союзу.