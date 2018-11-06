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Компания Nord Stream 2 заявила, что построено уже более 200 км газопровода

Новости » Политика    06.11.2018 - 19:24
Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)
Фото: газопровод "Северный поток-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено. Об этом  сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.

"Проект "Северный поток - 2" реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Украины должны быть гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Европейского союза.

Шансы на остановку "Северного потока-2" остаются, - Витренко Германия действует против позиции ЕС в вопросе строительства "Северного потока-2", - МИД Польши
Новости Украины Северный поток-2
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