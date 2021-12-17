ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на дорожнє будівництво

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 13:27
Компанія Коломойського отримає ще 650 млн гривень на дорожнє будівництво Фото: ПБС отримає ще 650 млн. гривень на дорожнє будівництво (facebook.com/pbsroads)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ПБС" з оточення олігарха Ігоря Коломойського 16 грудня визнана переможцем щодо двох тендерів на ремонт доріг із загальною вартістю 645 млн грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані системи ProZoro за тендерами ДП "Дороги Прикарпаття".

"ПБС" оточення Коломойського визнано переможцем у двох тендерах з інтервалів в 2 години.

За перший тендер на дрібний ремонт дорожнього покриття в Івано-Франківському районі компанія "ПБС" отримає 422 млн грн., за другий - 222 млн грн.

За даними державного порталу публічних фінансів spending.gov.ua, лише з початку грудня компанія Коломойського одержала з бюджету 807 млн грн.

Для порівняння, у листопаді компанія "ПБС" одержала з бюджету 989 млн грн.

Нагадаємо, компанія "ПБС" оточення олігарха Ігоря Коломойського початку 2021 року отримала з бюджету 5,7 млрд грн, повідомляла будівля "Наші Гроші".

У 2020 році компанія "ПБС" збільшила доходи вчетверо завдяки участі в програмі президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах