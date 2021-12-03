ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки держпрограмам

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 13:18
Компанія з орбіти Коломойського збільшила доходи вчетверо завдяки держпрограмам Фото: "ПБС" збільшила доходи у 4 рази завдяки держпрограмам (facebook.com/pbsroads)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ПБС", що належить найближчим соратникам олігарха Ігоря Коломойського, у 2020 році збільшила доходи вчетверо завдяки участі в державних програмах з дорожнього будівництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані фінансової звітності компанії, оприлюдненої нею 23 листопада 2021 року в системі ProZorro.

Чистий дохід компанії у 2020 році становив 4,5 млрд грн проти 1,2 млрд грн у 2019 році.

У 2020-2021 роках ця компанія отримала від держави 9,88 млрд грн.

Згідно з інформацією на ProZorro, 1 грудня 2021 "ПБС" стала єдиним претендентом на черговий контракт на суму 94 млн грн в рамках будівництва доріг в Івано-Франківській області.

Організатор тендеру ДП "Дороги Прикарпаття" 1 грудня відхилило дешевшу пропозицію компанії "Алов-Буд", залишивши єдиним претендентом фірму "ПБС".

Як повідомлялося, компанія олігарха Ігоря Коломойського "Оіл Трейд 2018" розпочала постачання дизельного палива Кременчуцького НПЗ для державної компанії "Укрзалізниця".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього