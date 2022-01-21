Мінагро розширило перелік агрокомпаній, які претендують на пільговий газ, - Буславець
Міністерство аграрної політики розширило перелік компаній, які можуть претендувати на "соціальний" газ за пільговою ціною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-очільника міністерства енергетики Ольги Буславець.
"Наказом Мінагрополітики від 18.01.2022 кількість пільговиків розширено з попередніх 6803 до 6851 підприємства", - повідомила вона.
Наслідуючи приклад виробників продовольчих товарів, скловиробники також звернулись до уряду по допомогу, в тому числі щодо надання доступу підприємствам скляної промисловості до аукціонів з продажу природного газу по пільгових цінах, зазначила екс-міністр.
За її інформацією, 17-20 січня відбулись торги з продажу "пільгового" газу. За результатами чотирьох аукціонів із постачанням, у січні-лютому реалізовано трохи більше 9 млн куб. м.
Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.
Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.
Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.