ru ua
Пт, 21 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінагро розширило перелік агрокомпаній, які претендують на пільговий газ, - Буславець

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 21 січня 2022 18:14
Мінагро розширило перелік агрокомпаній, які претендують на пільговий газ, - Буславець Фото: газ (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство аграрної політики розширило перелік компаній, які можуть претендувати на "соціальний" газ за пільговою ціною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-очільника міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Наказом Мінагрополітики від 18.01.2022 кількість пільговиків розширено з попередніх 6803 до 6851 підприємства", - повідомила вона.

Наслідуючи приклад виробників продовольчих товарів, скловиробники також звернулись до уряду по допомогу, в тому числі щодо надання доступу підприємствам скляної промисловості до аукціонів з продажу природного газу по пільгових цінах, зазначила екс-міністр.

За її інформацією, 17-20 січня відбулись торги з продажу "пільгового" газу. За результатами чотирьох аукціонів із постачанням, у січні-лютому реалізовано трохи більше 9 млн куб. м.

Нагадаємо, 30 грудня Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав приватні компанії в Україні продавати до 20% свого газу за пільговою ціною агрохолдингами та компаніями-виробниками хлібопродуктів, молочної продукції та іншого.

Пізніше Мінагрополітики оприлюднило список компаній, які мають право на пільговий газ. До списку із 6 тис. компаній увійшли найбільші агрохолдинги країни.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що рішення уряду про часткову експропріацію газу призведе до падіння видобутку на 1 млрд м3, а європейські трейдери відреагували на ініціативу реекспортом газу назад до Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
"Чого хоче Путін?". Блінкен розповів, про що запитав у Лаврова
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі