Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили поставки смартфонів в РФ, - FT

Фото: Xiaomi, Oppo і Huawei скоротили поставки смартфонів в РФ (pixabay.com)

Найбільші китайські виробники смартфонів скорочують поставки в Росію через обвал рубля і західних санкцій. Поставки провідних китайських виробників смартфонів Xiaomi, Oppo і Huawei впали як мінімум наполовину з початку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Xiaomi і Huawei не дали коментарів. Компанія Oppo була недоступна для коментарів. "Відкрито оголошувати про припинення продажів на російському ринку, як Apple і Samsung, політично чутливо. Але з точки зору бізнесу, має сенс стояти осторонь і спостерігати, що буде далі", - заявив один з колишніх керівників Xiaomi.