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Nokia повністю йде з Росії

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Стокгольм, Вівторок 12 квітня 2022 09:47
Nokia повністю йде з Росії Фото: Nokia йде з Росії (Reuters)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор телекомунікаційної компанії Nokia Пекка Лундмарк заявив, що фінський виробник припиняє свою діяльність в Росії. За його словами, робота на російському ринку на цей час неможлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми просто не бачимо ніяких можливостей для продовження роботи в країні в нинішніх обставинах", - заявив Лундмарук.

За його словами, після введення санкцій єдиним варіантом залишилося покинути ринок Росії. Лундмарук додав, що Nokia продовжить підтримувати клієнтів під час виходу, але на даному етапі неможливо спрогнозувати, скільки часу займе цей процес.

У Nokia не очікують, що це рішення вплине на її фінансовий прогноз на 2022 рік, але заявили, що вихід з Росії призведе до резерву в першому кварталі в розмірі близько 100 млн євро.

Нагадаємо, що раніше шведська телекомунікаційна компанія Ericsson заявила, що призупиняє діяльність в Росії.

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