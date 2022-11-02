Из фитнес-тренера в дорожники. Как подруга Резниченко получает миллиарды на строительство

Фирма фитнес-тренер Яны Хланты получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и содержание дорог Днепропетровской области. Журналисты выяснили, что посодействовал ей глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов проекта "Схемы" и "Украинской правды" .

С начала полномасштабной войны Днепропетровщина потратила на дороги больше государственных денег, чем все наиболее пострадавшие от боевых действий регионы вместе взятые, а именно - 2,3 млрд гривен.

Из них 1,5 млрд освоила частная компания "Стройинвест Инжиниринг", половина которой записана на тренера по пауэрлифтингу из Днепра Яну Хланту (работает в фитнес-клубе Human).

Журналисты отмечают, что именно от Резниченко зависит, кому и в каких объемах выделять бюджетные средства области.

Как стало известно, Хланта - близкий человек для Резниченко. Женщина пользуется его автомобилем и получала зарплату в его фирме "Севент Консалтинг Групп". Также они много раз вместе путешествовали за границу.

Источники "Схем" сообщили, что Хланта девушка Резниченко, с которой они находятся в отношениях. Сам Резниченко разведен.

Вторую половину компании, осваивающей миллиарды через приближенное лицо Павла Чухно, могут контролировать бизнесмены Владимир и Леонид Дубинские, которых США официально объявили в розыск по подозрению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

Чухно управляет баскетбольным клубом "Прометей", которым владеет Владимир Дубинский и генеральным спонсором которого является "Стройинвест Инжиниринг".

Также известно, что компания "Стройинвест Инжиниринг" была основана в 2015 году Воробьевой Ириной Ивановной. Это произошло в том же году, когда Валентин Резниченко впервые возглавил Днепропетровскую ОГА.

В настоящее время деятельность указанной компании расследует Бюро экономической сохранности. По материалам расследования, "Стройинвест" направляла часть полученных средств на "подставную" фирму.