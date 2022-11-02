Із фітнес-тренера в дорожники. Як подруга Резніченка отримує мільярди на будівництво

Фірма фітнес-тренера Яни Хланти отримала 1,5 мільярда гривень на ремонт і утримання доріг Дніпропетровської області. Журналісти з'ясували, що посприяв цьому керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резниченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідуванні журналістів проекту "Схеми" і "Української правди" .

Зазначено, що з початку повномасштабної війни Дніпропетровщина витратила на дороги більше державних грошей, аніж усі найбільш постраждалі від бойових дій регіони разом узяті, а саме - 2,3 млрд гривень.

З них 1,5 млрд освоїла приватна компанія "Будінвест Інжиніринг", половина якої записана на тренерку з пауерліфтингу з Дніпра Яну Хланту (працює у фітнес-клубі Human).

Журналісти зазначають, що саме від Резніченка залежить, кому і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти області.

Як стало відомо, Хланта - близька людина для Резніченка. Жінка користується його автомобілем і отримувала зарплату в його фірмі "Севент Консалтинг Груп". Також вони багато разів разом подорожували за кордон.

Джерела "Схем" повідомили, що Хланта дівчина Резніченка, з якою вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко розлучений.

Другу половину компанії, яка освоює мільярди через наближену особу Павла Чухна, можуть контролювати бізнесмени Володимир та Леонід Дубинські, яких США офіційно оголосили у розшук за підозрою у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

Чухно управляє баскетбольним клубом "Прометей", яким володіє Володимир Дубинський і генеральним спонсором якого є "Будінвест Інжиніринг".

Також відомо, що компанію "Будінвест Інжиніринг" було засновано у 2015 році Воробйовою Іриною Іванівною. Це сталося того ж року, коли Валентин Резніченко вперше очолив Дніпропетровську ОДА.

Нині діяльність вказаної фірми розслідує Бюро економічної безпеки. За матеріалами розслідування, "Будінвест" спрямовувала частину отриманих коштів на "підставну" фірму.