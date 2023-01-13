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Посол рассказал, на каком этапе находится строительство завода "Байракторов" в Украине

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Пятница 13 января 2023 15:48
Посол рассказал, на каком этапе находится строительство завода "Байракторов" в Украине Фото: посол Украины в Турции Василий Боднарь (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Турецкая оборонная компания Baykar должна была завершить строительство своего производственного завода в Украине в течение двух лет, однако война, развязанная Россией, внесла свои коррективы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднара в интервью"Укринформу".

"Точно завод будет построен и точно работы не заморожены", - сказал он.

Боднар отметил, что около месяца назад Верховная рада ратифицировала соглашение с Турцией, благодаря которому появилась возможность наладить производство беспилотников "Байрактар" в Украине. Теперь соглашение должна ратифицировать турецкая сторона, а затем нужно обменяться ратификационными документами, чтобы соглашение вступило в силу.

"Со стороны компании Baykar Makina уже создано предприятие, куплена земля, готовятся коммуникации, сделан проект и завода, и центра по проведению исследований и обучения", - сказал он.

При этом посол отметил, что война, к сожалению, внесла коррективы в первоначальные планы по заводу. Так, пока темпы, запланированные на подготовку проектной документации, получение лицензий, ратификацию соглашения, сохраняются даже с учетом продолжающихся боевых действий.

"Понятно, что это оборонно-промышленный объект, есть угроза того, что он может быть подвергнут ракетному удару. И это было сказано страной-агрессоркой. По предварительным расчетам, за два года завод должен был быть построен и первые беспилотники должны были сойти с конвейеров", - добавил Боднарь.

Напомним, в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке дронов в Украине.

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