Компанії з Заходу бояться нападу Китаю на Тайвань більше за вихід з Росії, - The Telegraph

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Вихід з російського ринку

Через кілька днів після початку широкомасштабної російської агресії проти Україні західні компанії масово оголосили про вихід з ринку Росії на знак протесту. Це спричинило лише відносно невеликий фінансовий удар.

Так, компанії Apple це коштувало менше 1% його глобальних продажів, деякі іноземні компанії, включаючи французьку Renault, вирішили продати свої російські підприємства за символічний один рубль. А нафтовий гігант Shell заявила про те, що її збитки не перевищать 5 млрд доларів.

Конфлікт Китаю з Тайванем

Проте експерти побоюються, що незабаром назріває ще одна дипломатична криза - примусове підкорення Китаєм Тайваню. Пекін вважає незалежну острівну державу з населенням 23 мільйони людей сепаратистською провінцією, а президент Сі Цзіньпін пообіцяв поставити її під комуністичний контроль не пізніше 2050 року.

Зазначається, що багато західних компаній отримують величезну частину своїх прибутків від Китаю і будуть набагато неохоче відмовлятися від них. Так, минулого року Apple заробила 19% своїх доходів у Китаї, а AstraZeneca - 16%.

Це означає, що протистояння щодо Тайваню між Заходом і Пекіном загрожує набагато більшим побічним збитком, ніж протистояння з Росією.

Колишній британський дипломат Чарльз Партон, вважає, що це лише одна з причин, чому Пекін не ризикне повномасштабним вторгненням. Проте він все ще вважає, що значне "роз'єднання" між Заходом і Китаєм є неминучим у найближчі роки, і що майбутня напруженість навколо Тайваню змусить бізнес вибирати сторону.

Багато компаній мають фабрики у Китаї або спільні підприємства, а також великий список постачальників.

У той же час проблеми між Китаєм і Тайванем загрожують глобальним поставкам мікрочіпів, оскільки Тайвань давно перетворився на світову столицю виробництва мікросхем. Проте через пандемію Covid-19 деякі компанії почати тихо переміщувати частину виробництва з Китаю та Тайваню до таких країн, як В’єтнам та Малайзія.

Окрім цього, повідомляється, що конфлікт навколо Тайваню спричинить "екзистенційну кризу" для німецьких виробників автомобілів.

Колишній дипломат Партон каже, що це ускладнить відповідь Заходу. Замість того, щоб вторгнутися або блокувати острів, він вважає, що Пекін використовуватиме "розумнішу" тактику, яка розмиє межі прийнятності, що ускладнить визначення того, чи були перетнуті "червоні лінії".

Зазначається, що Пекін також може "переграти" і змусити західні фірми вибрати сторону, можливо, сказавши їм, що вони повинні інвестувати в материк, а не острів, або вимагаючи, щоб інші країни припинили визнавати паспорти Тайваню, обмежуючи можливість працівників подорожувати.

"Якщо ви не збираєтеся вторгатися, вам потрібно почати думати про інші способи тиску на тайванців і світ. Готуйтеся до цього", - додав Парсон.