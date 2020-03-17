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SCM виступила з ініціативою про створення штабу з економічного здоров'я України

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 15:59
SCM виступила з ініціативою про створення штабу з економічного здоров'я України
Ілюстративне фото (scm.com.ua)

SCM готова делегувати своїх кращих співробітників для роботи в штабі

У зв'язку з поширенням епідемії коронавірусу у світі, компанія SCM звертається до президента та прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживають активних заходів для запобігання економічної кризи. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі", - йдеться в заяві компанії.

У компанії відзначають, що мета створення штабу - спільними зусиллями влади та бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх умовах.

Зокрема, в SCM пропонують невідкладно розглянути на засіданні штабу заходи підтримки:

  • населення;
  • медицини;
  • регіонів;
  • малого і середнього бізнесу;
  • базових галузей економіки.

SCM готова делегувати своїх кращих співробітників в штаб, а також закликає зробити це й інших представників великого національного бізнесу.

"Криза - це не тільки проблеми, але і можливості. Штаб з економічного здоров'я України має стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильніше і стійкіше", - додали в SCM.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесменами домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.

Також повідомлялося, що українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового розповсюдження коронавірусу на території України.

Станом на 17 березня в Україні 7 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, два випадки в Києві, чотири - у Чернівецькій області та одне - в Житомирській області.

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