У компанії Безоса не визнали політ конкурента космічним

У компанії Blue Origin, чий засновник і найбагатша людина світу Джефф Безос відправиться в космос 20 липня, заявили, що запланований на 11 липня політ британського мільярдера і засновника Virgin Galactic Річарда Бренсона не буде повноцінним космічним польотом. Він пройде нижче лінії Кармана - загальновизнаної висоти в 100 км, з якої починається космос.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Blue Origin опублікувала таблицю, де порівнюються майбутні польоти двох компаній. У ній вказується, що корабель Безоса New Shepard подолає лінію Кармана, а корабель Unity Бренсона цього не зробить.

У Blue Origin відзначили, що літальний апарат Virgin Galactic є висотним літаком, а не повноцінним космічним кораблем. У компанії вказали, що у їхнього транспортного транспорту є найбільші в історії космічних польотів вікна розміром 107х71 см і система евакуації.

Серед переваг New Shepard також вказуються мінімальний вплив на озоновий шар і 15 вдалих польотів проти трьох польотів у Virgin Galactic.