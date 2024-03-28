ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские хакеры атаковали государственные сайты Словении

Четверг 28 марта 2024 21:07
UA EN RU
Российские хакеры атаковали государственные сайты Словении Иллюстративное фото: хакеры атаковали государственные сайты Словении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

DDoS-атак получили правительственные сайты Словении, а также сайт президента страны. Ответственность за них взяла на себя российская группа хакеров Cyber Army Russia Reborn

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N1.

По данным словенского центра реагирования по вопросам кибербезопасности, государственные сайты подверглись DDoS-атаке. Его уже удалось остановить.

Также заявляется, что хакеры не смогли получить доступ к системе. В Словене заявляют, что это был "не классический киберинцидент и не было несанкционированного доступа к системе".

Национальный центр реагирования по кибербезопасности SI-CERT подтвердил, что кибератаки удалось остановить, но в учреждении не комментируют, кто стоит за увеличением трафика на киберинфраструктуре Словении.

Кибератаки на Украине

Напомним, недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, во время которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

Ранее VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

В январе правоохранители в Украине зафиксировали фишинговые рассылки электронных писем якобы от имени СБУ. Таким образом, россияне могут пытаться шпионить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Словения
NEWS
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
Зеленский о фронте: ситуацию стабилизировали, но назревает новое наступление России
DAILY
Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Баллистика из Крыма. Все о ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и причем тут "Бастион"