Комунальні тарифи: дві третини українців помітили зростання за останній місяць

Дві третини (64,7%) українців заявили, що вартість їхніх комунальних послуг за січень 2021 порівняно з груднем 2020 року зросла. Стверджують, що майже не змінилася, 19,6% респондентів.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Крім того, 5,6% опитаних помітили зниження вартості, а 10,1% не змогли відповісти на запитання.
Більшість (81,9%) респондентів вважають, що влада не впоралася із завданням зниженням комунальних тарифів у січні. Вважають, що впоралася - 9,4%, а 8,6% не змогли відповісти на запитання.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 23 лютого до 1 березня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9%.
Нагадаємо, за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за січень 2021 року зросли на 6,0%. За останній рік тарифи піднялися на 18,4%.
Відзначимо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж у листопаді (22,1 млрд грн).
Держстат планує оприлюднити дані про нарахування за комуналку за січень тільки 10 березня.