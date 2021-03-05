Коммунальные тарифы: две трети украинцев заметили рост за последний месяц

Кроме того, 5,6% опрошенных заметили снижение стоимости, а 10,1% не смогли ответить на вопрос.

Большинство (81,9%) респондентов считают, что власть не справилась с задачей снижением коммунальных тарифов в январе. Считают, что справилась - 9,4%, а 8,6% не смогли ответить на вопрос.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.