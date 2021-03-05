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Коммунальные тарифы: две трети украинцев заметили рост за последний месяц

Автор: Александр Белоус

Две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Говорят, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Кроме того, 5,6% опрошенных заметили снижение стоимости, а 10,1% не смогли ответить на вопрос.

Большинство (81,9%) респондентов считают, что власть не справилась с задачей снижением коммунальных тарифов в январе. Считают, что справилась - 9,4%, а 8,6% не смогли ответить на вопрос.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 23 февраля до 1 марта 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРІ) опрошено 1207 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9%.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года возросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

Отметим, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в декабре 2020 года составили 28,0 млрд грн. Это на 26,7% больше, чем в ноябре (22,1 млрд грн).

Госстат планирует обнародовать данные о начислениях за коммуналку за январь только 10 марта.

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