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Гетманцев був помічником "регіонала" Сівковича

Новини » Промисловість    30.09.2019 - 13:45
Гетманцев був помічником "регіонала" Сівковича
Фото: Данило Гетманцев (facebook.com Tax-Advisers-Association)

Гетманцеву не дозволили у 2017 році зайняти посаду судді Касаційного адмінсуду

Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який є автором скандального податкового законопроекту №1210, був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича. Про це заявив член Громадської ради доброчесності Роман Маселко, передає "24 канал".

Так, Громадська рада доброчесності виявила низку фактів, які не дозволили Гетманцеву у 2017 році претендувати на посаду судді Касаційного адмінсуду. У праві на звершення правосуддя йому відмовила і Вища кваліфікаційна комісія суддів.

"Під час конкурсу Громадська рада доброчесності аналізувала інформацію стосовно нього і ми виявили деталі, які змусили зробити негативний висновок. Ми з'ясували, що він мав тісні стосунки, був помічником нардепа Сівковича, який має сумнівну і неоднозначну репутацію, це і дозволило нам говорити про можливу його політичну залежність або причетність до тих подій, які мали місце в 13 році", – зауважив Маселко.

Також представники Громадської ради доброчесності встановили його причетність до компанії, на яку за рішенням РНБО були накладені санкції за підозру у фінансуванні тероризму. За словами перевіряючих, сам пан Гетманцев по кожному з пунктів намагався дати роз'яснення.

Попри це, у 2019 році Гетманцева обрано народним депутатом, згодом він запропонував законопроект, проти якого виступають ряд промисловців, економістів та міжнародних експертів.

На думку експертів, податкові зміни в рамках законопроекту №1210 хочуть ввести в інтересах Ігоря Коломойского. Як писали ЗМІ, Гетманцев може бути одним з лобістів одіозного олігарха в податковому комітеті, оскільки пов'язаний з близьким партнером Коломойського по бізнесу Віталієм Хомутинніком.

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