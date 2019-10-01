У Раді не можуть до кінця розібратися з податковими законопроектами

Фото: Ольга Бєлькова (facebook.com obelkova)

Законопроекти №1210 та № 1210-1 зачіпають дуже широке коло питань

Жоден народний депутат не може до кінця розібратися в податкових законопроектах №1210 та №1210-1, якими передбачено внесення змін в Податковий кодекс. Про це заявила член комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Бєлькова, передає "112 Україна".

За її словами, законопроекти №1210 та № 1210-1 зачіпають таке широке коло питань (законодавство антиВЕРЅ, трансферне ціноутворення, оподаткування податками продажу речей, бувших у вжитку, ставки ренти для ЗРС і акцизи на цигарки, тютюн для нагрівання), що практично ні один з парламентаріїв, навіть у профільному комітеті, не в змозі охопити своєю увагою і зрозуміти весь законопроект до кінця

"По такому величезному законопроекту немає людей, які розбираються у всьому... Я розбираюся в якійсь частині, мої колеги ще в одній частині", - говорить Бєлькова.

Як відомо, проект, можливо, буде внесений на голосування в першому читанні вже цього тижня. Експерти впевнені, що в такому вигляді він тільки зашкодить українській економіці, оскільки зробить експортоорієнтовані галузі менш конкурентними на міжнародних ринках.

Автором скандального податкового законопроекту №1210, який неформально називають "законопроектом Коломойського", є голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Бізнес та експертне співтовариство неодноразово звертали увагу влади про потенційне погіршення стану економіки через подібні податкові нововведення.

На думку Європейської бізнес асоціації, пропоновані зміни в законопроектах 1210 і 1210-1 (зокрема, щодо рентної плати за користування надрами) випереджають події, суттєво трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення і обговорення планованої реформи.