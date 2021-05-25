ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На комітеті Ради заслухають главу ДСНС

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 травня 2021 12:48
На комітеті Ради заслухають главу ДСНС Фото: Микола Чечоткін (facebook.com MykolaChechotkin)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань екологічної політики заслухає главу Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколу Чечоткіна. Комітет також хоче почути звіт глави Держагенства лісових ресурсів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітетом прийнято рішення 8 липня заслухати річний звіт голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також комітет прийняв рішення провести 9-12 червня виїзне засідання у м. Івано-Франківськ, під час якого 10 червня заслухати звіт голови Державного агентства лісових ресурсів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній раді ухвалити законопроект, який зобов'язує Державну службу з надзвичайних ситуацій надсилати громадянам аварійні оповіщення.

Як писало РБК-Україна, минулого року Рада відстрочила призов на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В Україні можуть передати пожежні частини з державної у комунальну власність. Це пропонує відповідний законопроект Кабміну №3688.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика экология ДСНС Верховна Рада
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України