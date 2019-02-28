В комітеті пояснили надвелику кількість правок до "мовного закону"

Частину поправок було подано депутатами з метою перешкоджання прийняття закону

Часть поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" было подано депутатами с целью помешать принятию закона. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть разные поправки.

"Часть из них призваны завалить закон или затянуть его рассмотрение и, таким образом, сделать принятие закона невозможным. Такие поправки подавались от депутатов, которые занимают антиукраинскую позицию. Есть много людей, которые не хотят, чтобы Украина вообще имела закон о государственном языке. Ведь они надеются, что после выборов состоится реванш антиукраинских сил", - сообщил Княжицкий.

Он также отметил, что вокруг вопроса принятия языкового закона распространяется много фейковой информации.

"В комитете было сделано все, чтобы даже не дать возможности распространять фейки. Например, об уголовной ответственности. Нет в законе уголовной ответственности. То, что экзамены должны сдавать все, это не так. Речь идет только о высших должностных лицах или людях, не имеющих гражданства", - сообщил Княжицкий.

Ранее Княжицкий заявлял, что среди учтенных до принятия поправок к "языковому закону" нет неконституционных.

Напомним, в случае принятия "языкового закона" через два года государственные служащие начнут сдавать экзамены.

Как писало РБК-Украина ранее, в "языковом законе" предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Отметим, они будут касаться предпринимательской деятельности в публичной сфере.