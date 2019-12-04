В комітеті енергетики виключили ймовірність дефіциту електроенергії цієї зими 

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус виключив, що протягом опалювального сезону 2019/2020 може бути можливий дефіцит електроенергії. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що протягом останніх місяців органи влади провели підготовку, щоб виключити можливість дефіциту електроенергії.

"Я сподіваюсь, що дефіциту вже не буде. Адже за останні два місяці була пророблена робота. В вересні місяці ми дійсно були в ситуації, що нас трохи шантажують: або піднімайте тарифи для населення або може не бути електроенергії. Але на сьогодні всі органи влади підготувались, і дефіциту ніякого не буде", - заявив Герус.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, нардеп наголосив, що важко спрогнозувати, чи не буде дефіциту наступної зими. За його словами, питання дефіциту значно залежить від конкуренції на ринку електроенергії.

"Дефіцит - це питання ринку, питання конкуренції. В нас може бути таке, що деякі українські компанії-монополісти можуть задерти високу ціну і сказати купляйте тільки в нас. Таких бажаючих може бути багато. Цієї зими дефіцит (електроенергії - ред.) виключений точно. Наступної зими - важко сказати, але я сподіваюсь, що не буде такої ситуації яку уряд отримав в серпні-місяці. Але ми з неї вийшли і в нас не повторилось віялових відключень", - додав він.

Раніше Герус заявив, що влада має план "Б" на випадок проблем з газом під час поточного опалювального сезону. Планується використання електроопалення.

РБК-Україна писало, що закупівля електроенергії в Білорусі відбуватиметься лише в разі дефіциту на території України.