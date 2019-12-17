"Слуги народу" підтримали заборону продажу землі іноземцям до референдуму

Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Водночас остаточно не дійшли згоди про кількість землі в одні руки

Під час засідання фракції "Слуга народу" ввечері 16 грудня було обговорено параметри функціонування ринку землі після відкриття. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови фракції Євгенію Кравчук у Facebook.

Вона повідомила, що засідання проходило з одним питанням порядку денного - запровадження ринку землі. За словами Кравчук, розмов про відсутність необхідності ринку землі у фракції немає.

"Комітет з питань аграрної та земельної політики фіналізує формулювання з приводу того, що іноземці не зможуть купувати землю, доки рішення про це не буде ухвалено на всеукраїнському референдумі", - написала Кравчук.

Також вона зазначила, що поріг концентрації землі в одних руках буде значно зменшено.

"Розмови йдуть про цифру 10-20 тисяч гектарів, що вдесятеро менше, ніж було запропоновано в першому читанні", - написала Кравчук.

Крім того, вона анонсувала втілення "спеціальних запобіжників", які б унеможливили спекуляції з перепродажем землі в перші роки після відкриття ринку. Однак не сказала, про що саме йде мова.

"Також потрібна модель, яка унеможливить зміну цільового призначення сільськогосподарських земель. Бо після відкриття ринку ми розраховуємо на бум сільськогосподарського виробництва, а не будівництва автосалонів і супермаркетів", - додала Кравчук.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 16 грудня, на засіданні фракції "Слуга народу" обговорюватимуть розмір концентрації землі для продажу в одні руки.

Радник прем’єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак розповів, якою буде фінальна версія земельної реформи, за яку пропонуватимуть депутатам проголосувати у Верховній раді