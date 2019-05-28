Комітет ВР не зміг розглянути законопроекти про відтермінування нового ринку електроенергії

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради не зміг ухвалити рішення щодо законопроектів про перенесення запуску нового ринку електричної енергії. Про це РБК-Україна повідомили в комітеті.

За інформацією співрозмовника агентства, на сьогоднішньому засіданні комітету не було кворуму. Тому народні депутати та члени учасники ринку обговорювали відтермінування нового ринку електроенергії в форматі дискусії.

Зокрема, на розгляді комітету знаходяться законопроект №10318 Олександра Домбровського та Льва Підлісецького перенесення запуску ринку на три місяці з 1 липня на 1 жовтня 2019 року і альтернативний законопроект №10318-1 Олексія Рябчина і Юрія Чижмаря про перенесення на дев'ять місяців.

За інформацією РБК-Україна, комітет зробить спробу розглянути законопроекти в четвер. "Ми спробуємо знову винести ці питання на засіданні комітету в четвер. Але ми не знаємо, чи збереться кворум", - сказало джерело в комітеті.

Відзначимо, за перенесення введення нового ринку електроенергії виступали донори України, зокрема Світовий банк і Європейський банк реконструкції та розвитку, а також частина учасників ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, наглядова рада "Укренерго" звернулася з листом до Верховної ради, прем'єр-міністра України і НКРЕКП з проханням перенести введення нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року. У розпорядженні РБК-Україна є текст документа:

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відтемінування введення нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року. Проект зареєстрували перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський та член комітету Лев Підлісецький.