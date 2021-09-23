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Рада відклала розгляд податкового законопроекту на 10 днів

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 11:55
Рада відклала розгляд податкового законопроекту на 10 днів Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Верховна рада сьогодні не розглядатиме податковий законопроект №5600. Депутати повернуться до цього документа через 10 днів.

Про це РБК-Україна повідомив голова Комітету ВР з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у "Слузі народу" вирішили розглянути цей законопроект за спецпроцедурою, передбаченою 119-1 статтею регламенту. Її парламент використовував під час голосування за банківський закон навесні минулого року.

"Ми будемо йти за цією процедурою. Нам потрібно зібрати 150 підписів і через 10 днів ми зможемо розглянути законопроект 5600", - пояснив Гетманцев.

При цьому депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що Секретаріат фракції "Слуга народу" розпочав збір підписів народних депутатів за ініціативу розпочати особливу процедуру розгляду проекту закону № 5600. За його даними вже зібрано 130 із 150 необхідних підписів.

Нагадаємо, згідно з презентацією до проекту держбюджету Міністерства фінансів, прийняття законопроекту 5600 дозволить зібрати у 2022 році з українців додатково 30 млрд гривень податків.

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