Комітет ВР розгляне законопроект про "спліт" до кінця тижня

Законопроект щодо консолідації функцій державного регулювання ринків фінансових послуг" (так званий законопроект про "спліт") буде розглянутий профільним комітетом парламенту до кінця тижня. Про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубинський, передає кореспондент РБК-Україна.

Дубинський вважає в Україні потрібно консолідувати нагляд над всіма фінансовими інституціями в одних руках.

"Тому законопроект про спліт вже був погоджений з МВФ. І був розроблений, вже існував, там є декілька системних правок, які будуть вноситись. Завтра ми будемо розглядати його на робочих групах. А я думаю, що до кінця тижня він буде попередньо розглянутий комітетом", - заявив Дубинський.

За словами нардепа, законопроект можуть ухвалити із зауваженнями профільного комітету.

"Будуть винесені висновки, і буде внесено в цей законопроект те, на базі яких зауважень він може бути прийнятий. Наприклад, він може бути прийнятий в першому читанні із зауваженнями комітету", - додав він

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив про підтримку законопроект про "спліт", який передає Національному банку повноваження щодо нагляду за небанківськими фінансовими установами. Президент 2 вересня заявив, що законопроект про "спліт" повинен бути прийнятий до 1 жовтня 2019 року. Відповідальними призначені спікер парламенту Дмитро Разумков і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявляла про те, що в разі схвалення законопроекту про "спліт", Нацбанк стане регулятором небанківських фінустанов замість Нацкомфінпослуг.