Другого затриманого за зґвалтування в Кагарлику взяли під варту

Фото: двох поліцейських судять за зґвалтування жінки (РБК-Україна)

Микола Кузів заарештований на два місяці

Голосіївський районний суд міста Києва заарештував другого поліцейського Миколи Кузіва, за підозрою у зґвалтуванні жінки. Суд заарештував поліцейського на два місяці.

Про це повідомляє "Громадське".

Повідомляється, що Кузів буде перебувати під арештом до 22 липня. При цьому йому відмовлено у праві внесення застави.

За словами адвоката, підозрюваний не визнає своєї провини.

Зазначимо, затримані підозрюються у побитті та зґвалтуванні дівчини 1994 року народження, прямо у відділенні поліції, куди її доставили нібито за крадіжки.

Нагадаємо, за зґвалтування в Кагарлику поліцейських затримали місцевого райвідділу Сергій Сулима і Микола Кузів.

Раніше суд заарештував ще одного підозрюваного у зґвалтуванні жінки Сергія Суліму.

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Автор: Валерія Мрачковська