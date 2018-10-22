Комітет ВР просить МЕРТ надати дані щодо лічильників тепла та води

Фото: лічильники води (РБК-Україна)

Зокрема, комітет просить надати дані про кількість встановлених лічильників та періоди повірки

Комітет Верховної ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства просить Міністерство економічного розвитку та торгівлі надати статистичну та аналітичну інформацію щодо засобів обліку (лічильників тепла, гарячої та холодної води). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління ВР.

Зокрема, комітет вирішив перенести розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо метрології та метрологічної діяльності №9061 через необхідність додаткового вивчення питання.

"Мінекономрозвитку направлено звернення комітету з проханням надати статистичну та аналітичну інформацію щодо засобів обліку (лічильників тепла, гарячої та холодної води), а саме: кількість встановлених лічильників (комерційних вузлів обліку та індивідуальних) за виробниками, яка частина з них потребує сертифікації і на яких підставах), періодів повірки (її вартості) та їх результатів (відсоток заміни, вартість ремонту)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що законопроект стосується питань проведення періодичної повірки засобів вимірювальної техніки, що використовуються для цілей комерційного, у тому числі розподільного, обліку комунальних послуг, тобто будинкових та квартирних лічильників.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства направить лист прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману з проханням опрацювати проблемні питання галузі водопостачання та водовідведення в умовах опалювального сезону 2018-2019 років.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня Кабмін дозволив встановлювати лічильники тепла в старих будинках.