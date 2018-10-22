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Комитет ВР просит МЭРТ предоставить данные о счетчиках тепла и воды

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 11:16
Фото: счетчики воды (РБК-Украина)
Фото: счетчики воды (РБК-Украина)

В частности, комитет просит предоставить данные о количестве установленных счетчиков и периодах поверки

Комитет Верховной рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства просит Министерство экономического развития и торговли предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление ВР.

В частности, комитет решил перенести рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о метрологии и метрологической деятельности №9061 из-за необходимости дополнительного изучения вопроса.

"Минэкономразвития направлено обращение комитета с просьбой предоставить статистическую и аналитическую информацию о средствах учета (счетчиков тепла, горячей и холодной воды), а именно: количество установленных счетчиков (коммерческих узлов учета и индивидуальных) по видам, какая часть из них требует сертификации и на каких основаниях), периодов поверки (ее стоимости) и их результатов (процент замены, стоимость ремонта)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что законопроект касается вопросов проведения периодической поверки средств измерительной техники, используемых для целей коммерческого, в том числе распределительного, учета коммунальных услуг, то есть домовых и квартирных счетчиков.

Напомним, комитет парламента по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства направит письмо премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой проработать проблемные вопросы отрасли водоснабжения и водоотведения в условиях отопительного сезона 2018-2019 годов.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале октября Кабмин разрешил устанавливать счетчики тепла в старых домах.

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